台七甲線思源埡口水氣充裕，積雪深達5公分，目前仍持續冰封中。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

追雪族不畏天寒地凍，穿梭雪地雪中作樂。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

雪地溼滑，有小客車不慎打滑，失控自撞山壁，引擎蓋掀起，卡在山溝動彈不得。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口到勝光派出所長達5公里路段山林一片冰天雪地，追雪族持續湧入。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口低溫下探-3度。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口山林一片冰天雪地，追雪族持續湧入。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口山林一片冰天雪地，追雪族持續湧入。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口積雪5公分，山林結滿霧淞冰霜，堪稱全台獨一無二的冰天雪地美景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口積雪5公分，山林結滿霧淞冰霜，堪稱全台獨一無二的冰天雪地美景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

寒流發威，台七甲線思源埡口持續冰封，從8日一早出現雪白霧淞美景，接著飄下靄靄白雪，目前積雪約5公分，長達5公里路段冰天雪地，吸引許多遊客上山追雪，當地不少剛好農閒的果農也跟著衝一波。和平警方估算，8日一整天來來去去至少千人。

思源埡口溼度維持99.9％，水氣充裕，許多遊客前一晚就到場等雪，還有民眾覓地露營。8日一早溫度下探-3度，山林瞬間冰凍，樹梢及葉片隨即結起銀白霧淞，不久天空降下靄靄白雪，現場響起遊客歡呼聲。

台七甲線思源埡口到勝光派出所，長達5公里路段山林一片冰天雪地，追雪族持續湧入，至少百部車輛停在路邊，遊客下車玩雪拍照。公路總局及警方要求車輛加掛雪鍊，但仍有小客車不慎打滑，失控自撞山壁，引擎蓋掀起，卡在山溝動彈不得。

武陵農場副場長湖發韜表示，因思源埡口鄰近有勝溪，一般在河流或湖泊邊才會產生霧淞，當地積雪5公分加霧淞，應是全台獨一無二的冰天雪地美景。

在梨山務農的台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示， 梨山、環山的溫帶水果均已採收，現在是當地農友的農閒季節，大家都非常期待下雪小確幸，除了雪景迷人外，低溫也有利溫帶果樹來年花芽分化。

羅進玉也提到，1、2月高山公路常因低溫冰封，若台七甲線台中、宜蘭交界的思源埡口，以及台14甲線台中、南投交界的合歡山段降雪結冰，須加掛雪鍊才能通行，積雪太厚還可能封路，希望增加中橫臨37便道每日上午10時放行時段。

(中時 )