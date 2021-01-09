不少店家偶爾會推出「一日店長」活動，找來藝人或是網紅站台衝人氣。一名男網友前往超商準備買菸，正巧碰到一日店長活動，看到店長由一名幼兒園小男童擔任，讓原本要買菸的他壓力巨大，急中生智改口「8字」，卻意外惹哭男童，網友看到後全笑翻。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己踏入超商才發現正在進行一日店長活動，他走到櫃台發現站崗的是幼兒園男童，一旁照看的店員說「今天是我們一日小小店長幫您服務」，但由於原PO想買的是菸，便回「沒關係，我跟你結就好」，但店員堅持要由小小店長服務，他只好結結巴巴說「嗯...那我要兩包七...」。

話還沒說完，原PO就發現旁邊一名婦人怒瞪著他，猜測應該是小小店長的母親，但話已出口，騎虎難下的他瞬間改口，拿起櫃台上的零食：「我要兩包七...七乳加」，終於順利結帳，卻沒想到男童突然大哭說「媽媽，我也要七七乳加啦」。

原PO當下哭笑不得，心理抱怨：「想哭的是我吧...」，菸沒買成，出店門之後還被女友笑跟個小孩一樣買一堆糖果。不少網友看到後笑翻：「反應很快哦」、「你人也太好」、「被迫吃糖」、「還好啦，如果你是要買保險套才尷尬，根本沒得拗」。

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(中時新聞網)