常常低頭滑手機，坐著還翹腳嗎?現代人因為長時間使用3C產品且坐姿不良，導致肌肉僵硬、血液不循環，嚴重的話甚至會造成自律神經失調。為了解決多年的駝背問題，《中時新聞網》的小編親身體驗整復療法，不過這短短五分鐘，可是讓美美的OL痛的唉唉叫，瞬間變成小瘋婆。

辣小編整復狂尖叫 帥哥師傅一喬駝背掰

美式整復師亞當接受《中時新聞網》專訪時表示，許多平時的不良習慣，會對身體造成嚴重的傷害，尤其是需要長時間坐在電腦桌前的上班族，頭部經常處於前傾狀態且背脊呈現C型弧度，會造成肌肉群緊繃，讓大腦血液供氧量漸少，導致頭痛、頭暈，他建議可以藉由矯正頸椎和胸椎減輕負擔。

他也提到，身體所有部位都是環環相扣的，如果頸椎和胸椎有跑位的情況，往往也會連帶影響腰椎和腿部。亞當師傅幫小編檢測後發現，除了駝背以外，腰部也失去了人體自然該有的弧度，甚至還有明顯的長短腳問題，他馬上點出小編有翹腳的習慣，必須改正坐姿。師傅特別提醒，如果平常會站三七步，也非常容易產生長短腳，所以要時刻注意姿態。

小編原先的長短腳問題馬上獲得改善。(攝影／邱子軒)

亞當表示，整復只能暫時改善體態，舒緩不適，若想長期維持，必須矯正姿勢，並多做伸展運動，活絡筋骨，但是如果身體非常不舒服，還是得尋求醫師進行諮詢和治療。

新光醫院醫師柳朋馳則表示，如果是比較年長或有三高問題的人需要特別小心，因為這些族群的頸動脈比較硬，如果在整骨時出力不當可能會造成頸動脈剝離，還有可能導致中風，另外身體比較瘦弱的人，也容易在喬骨時造成軟骨發炎或骨折，因此必須考量自身情況，不可輕忽。

★中時新聞網關心您：民俗療法僅舒緩，身體不適請就醫。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)