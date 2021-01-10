前高雄市副市長李四川任內，路平、燈亮、水溝清政績，讓市民津津樂道。外傳國民黨屬意韓市府團隊的李四川，參選2022年高雄市長選舉。李四川婉拒表示，自己是做工程的人，真的不懂政治，不要吃退休老人的豆腐。

傳出國民黨屬意李四川，出馬參選2022年高雄市長選舉，國民黨秘書長李乾龍曾多次拜訪，盼李四川扮演高雄母雞。也有高雄市議員稱韓國瑜曾私下提及，李四川是不錯人選。尤其國民黨對2022年高雄市長選情並不樂觀，更需強而有力的母雞來帶領基層，鞏固市議員席次。另外部分市議員也認為，李四川在副市長任內，路平、水溝清政績，加上形象又好，讓市民津津樂道；若李四川出馬角逐高雄市長，不僅可帶動市議員席次，更有機會跟陳其邁一拚。

李四川接受香港媒體《中評社》訪問時表示，他是做工程的人，真的不懂政治。他時常開玩笑說，「不要吃退休老人的豆腐」，到現在還沒有參選意願。

李四川表示，對於高雄，他曾經來過、也努力付出過。他相信現在的市長陳其邁的團隊，應該不會辜負高雄市民的期望。至於他個人，他現在是一個退休的人，日子過得好，還是希望回到做工程的本色。

前高雄市長韓國瑜的岳父、前雲林縣議員李日貴元旦辭世，李四川與韓團隊包括前顧問林麗蟬、前新聞局長王淺秋、前民政局長曹桓榮，今天都到來到雲林西螺上香致意。李四川認為，韓國瑜的身形看來消瘦，但狀況還是相當好。

(中時新聞網)