從男團Energy出道的張書偉，後來轉戰戲劇圈，去年靠著《我的婆婆怎麼那麼可愛》再度翻紅，而感情路一向低調的他，表示和論及婚嫁的前女友已於去年分手，並坦承和一名陽光女孩交往，而女方身分就是從《我愛黑澀會》出道的勇兔。

根據《鏡週刊》報導，勇兔上個月被拍到採買許多食材到書偉家，似乎是要大展廚藝準備愛的料理給另一半品嚐，事後在社群網站曬出煮麻油雞的畫面，證明自己是「出得廳堂、入得廚房」，接著又穿著書偉外套，帶著他的愛犬「黑糖」外出散步，儼然是家中女主人的身分，雖然在社群網站高調示愛，不過稍晚書偉加入勇兔遛狗行列時，反而躲躲藏藏似乎害怕被發現，不過共享天倫時光的氛圍，不難看出兩人處於穩定交往的狀態。

對於書偉和勇兔的戀情，女方經紀公司大方坦承2人正在交往，並強調小倆口正值「美好的萌芽期」，希望外界可以給彼此多一點私人空間，未來發展則順其自然，強調2人在現階段除了衝刺事業之餘，也會享受生活上的美好甜蜜。

書偉和勇兔因為合演《我的婆婆怎麼那麼可愛》，加上同門情誼的催化下，讓走的近的兩人擦出愛火，可以說是近水樓台先得月，據悉兩人是以結婚為前提交往。

(中時新聞網)