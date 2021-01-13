美國駐聯合國大使克拉芙特原定今起至15日訪台，但美國國務院突然取消所有官員本周出訪計畫。對此，國民黨立委陳以信表示遺憾，相信這是美國國務院深思熟慮的決定，並強調日前國務院宣布取消對台交往限制，希望可以看到具體進展，讓台美關係正面發展延續到拜登政府上台。

為協助美國政府順利交接，美國國務院發布聲明，表示交接期的所有訪問都取消，包括美國駐聯合國大使克拉芙特原本預計13日至15日的訪台行程。

對此，藍委陳以信表示，美國政府為了交接政權，取消未來幾天的對外出訪計畫，但不知道為何這麼晚宣布。他說，國務院日前宣佈取消對台交往限制，希望在短時間內可以看到具體進展，比如恢復在雙橡園每日舉行升旗典禮，另外紐約辦事處的大國旗能否掛在外面。

陳以信認為，即使大使沒辦法來台灣，既然交往限制解除了，能不能先做出實際可行的部份，以及延續到拜登政府上台，看到台美關係正面發展；他正面看待台美關係的正面進展，但任何決定都要審慎以對，希望拜登政府上台後，台美正面發展能延續，而經營台美關係也是不分朝野。

(中時 )