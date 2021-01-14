女星何妤玟去年4月宣布與結婚8年的邵天成結束夫妻關係，兩名女兒共同撫養。恢復單身後，她積極地參與各大綜藝節目，日前在《媽媽好神之俗女家務事》聊到過往與男性友人的相處過程，注重細節的她向對方說一句話，居然趕跑桃花。

何妤玟近日在《媽媽好神之俗女家務事》暢談單身的原因，她說自己是摩羯座，每天都有寫行事曆的習慣，是個很愛計畫的人，尤其每件事情都會算得剛剛好，「我每次（錄影）遲到的時候，就是有一些追我的人愛送愛接，他就會打亂妳的計畫！」

她坦言不喜歡追求者突如其來的浪漫，像是一時興起的接送情、或是在樓下等待，何妤玟自爆曾有愛慕者送她錄影的路上，忽然停下來買路邊的食物餵食她，即便初衷是好意，何妤玟還是不愛，「我很怕這種！我就覺得我要趕去錄影，你不要給我再買東西了！」

何妤玟繼續回憶，曾有一名曖昧男前一天說要接她到電視台，哪知一坐上車，男方才開始打開導航系統搜尋路線，讓何妤玟相當不開心，認為這應該是前一天就該設定好的東西，坦承以前脾氣比較不好的時候，直接嗆對方：「你的人生難道要靠網路地圖跟汽車導航追到我嗎？你人生要有計畫！」因為這一句話，硬生生切斷與曖昧男的緣分。

何妤玟譙追求者的舉動嚇傻現場其他人，讓來賓張克帆看不慣她龜毛的性格，忍不住吐槽：「人家都願意載妳了，哪來這麼多話」何妤玟則反駁：「我們以前很多人載的」，這段年輕時的感情觀念也引起網友熱議，「公主病太嚴重」、「哇...身為女生覺得她難搞....」、「要人接送又要控制人，自己開車掌握自己的計畫不是更好」，但也有人認為：「有個性、有主見、有條理，碰上理工男可能會好一點」、「我很認同她批評那些笨男人...」。

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(中時新聞網)