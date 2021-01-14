台南市政府教育局推動「文化美感輕旅行」，鼓勵偏鄉學子參訪國家級博物。（台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真）

比起課堂學習，走入美感場域體驗，更能感受美感生活！台南市政府教育局推動「文化美感輕旅行」，鼓勵偏鄉學子參訪國家級博物，109學年度向教育部申請獲中央補助偏鄉9學校600名學生造訪參訪台北故宮、嘉義故宮南院、台南市立美術館及高雄衛武營等藝文場館，邂逅美好藝術饗宴。

教育局長鄭新輝表示，包括宅港國小、新嘉國小、官田國小、龍崗國小、文和實驗小學、虎山實驗小學、竹橋國中、北門國中及後壁國中等9校600餘名師生參與這場美感輕旅行，發揮從教室走到城市的真實美感體驗。

宅港國小校長曾千純表示，該校透過遊藝台北故宮計畫，讓學生親身體驗及探索，反思並產出創作及舉辦展覽活動，展現自己的藝術創作。新嘉國小結合故宮南院「皇帝多寶格」特展，開啟學生美學素養，擴展藝術及社會跨領域的學習模式，培養學生欣賞文化資產藝術的素養能力。

北門國中校長林永上重視和在地藝術教育的連結，參訪台南市美術館及洪通故居，認識有東方畢卡索之稱的北門當地畫家洪通，並配合校訂課程持續培養學生愛鄉愛土情懷。另龍崗國小及後壁國中參訪高雄衛武營，欣賞亞洲最大的管風琴演奏，現場視覺及聽覺震撼力十足，使所有學生均大開眼界丶大飽耳福。

教育局表示，走入美感場域體驗，更能讓學子感受美感及生活，有助於落實美感教育之播種及普及，教育局將持續推動各項美感活動，提升學子展現美感層次，朝「藝術生活化、生活藝術化」願景邁進！

(中時 )