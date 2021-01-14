夜市攤商都會利用各種行銷手法，吸引消費者上門。一名女網友表示，與老公、孫女一塊去夜市，卻看到一名只穿著比基尼辣妹手拿試吃芭樂，老公也很開心地加入試吃行列，這名辣妹曝光後也引發網友討論，本尊也現身回應。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢1公社》分享，與老公、孫女在雲林觀光夜市裡，看到一名身穿紅色比基尼辣妹頂著9度低溫，手拿試吃芭樂推銷，好身材一覽無遺。而原PO的老公則是試吃得非常開心，一旁的小孫女見狀，則童言童語表示「阿公為什麼跟穿內褲的阿姨買芭樂？」

一名身穿比基尼的辣妹在寒風中賣芭樂，引起不少圍觀民眾。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO聽了哭笑不得，向老公呼喊「阿公，下次請注意一下自己的行為，愛孫有在看喔。」後來她又再向比基尼辣妹捧場買了4包芭樂，她進一步表示，當下其實滿多人在周圍拍照、圍觀，但都沒有購買。

而照片曝光後，引發上千網友暴動按讚，當中有不少人她感到辛苦，「這錢很難賺」，但也有網友直呼「老闆芭樂我全要了」、「天氣那麼冷，這樣一定要試吃讓她早點下班」、「身材真的很好」。貼文也意外釣出本尊回應原PO「感謝阿公捧場」。

果凍是一名展場Show girl，在IG上擁有不少粉絲。（圖／翻攝自IG）

這名辣妹綽號為「果凍」，是一名剛畢業的大學生，在IG上擁有3.4萬的粉絲，是一名活動展演的Show girl。據《東森新聞》報導，她穿比基尼是第一次，頂著9度的低溫，只能靠盤子下的暖暖包取暖，她表示，作為一名Show girl是沒有季節之分，應工作需求都要穿得很清涼，因此相當「習慣」，而更不會因為寒流來襲，薪水較多。

(中時新聞網)