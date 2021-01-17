總統蔡英文在2016年第一次就職演說時，曾對國人開了三張經貿支票，要台灣「加入RCEP、加入TPP、開展新南向政策」，對此，國民黨立委陳以信表示，現在4年後逐一檢驗，結論是一張跳票一張芭樂票一張賠錢票。

陳以信今（17日）在臉書發文表示，第一張加入RCEP的支票已經跳票，RCEP已在2020年11月簽署沒有台灣，經濟部變成酸葡萄，乾脆說台灣沒加入影響不大，政府也不再推動此一政策，等於公然打蔡英文的臉。

第二張加入TPP支票（現在改名CPTPP），陳以信指出，蔡政府推動四年，每年預算花1500萬，結果現在發現台灣竟然連申請都還沒提出申請，未來能否加入根本是在未定之天，何時能夠加入更是遙遙無期，尤其駐日代表謝長廷回台還沒事生事，硬把台灣加入CPTPP的事和開放日本核災地區食品扯在一起，治絲益棼把事情愈搞愈複雜。

陳以信接著表示，第三張新南向政策的支票雖然有兌現，但4年後的算帳結果竟然在賠錢，當時推動原因是希望擴大新南向18國出口市場，來替代大陸的出口市場。結果4年來卻從21%降到17%，做4年降4趴，對大陸出口依賴卻從39%上升到43%（去年一到十月平均，單一月份竟有高達46.8%），「民進黨當年天天罵馬政府傾中賣台，請問現在為何蔡政府反而更傾中、更賣台呢？」

顯然蔡英文孤注一擲開放美國萊豬，難道不是冀望擴大對美貿易來拯救全面失靈的對外經貿政策？陳以信直言，先不說台灣對美貿易長期順差，要擴大台灣對美出口談何容易？尤其蔡英文這次所選的開放時機根本不對，從美國貿易代表萊海澤發言證實，美國貿易代表署根本不認為此任政府最後幾個月，會有足夠時間和台灣進行貿易談判。換言之蔡英文就是在未經對美談判下，單方主動開放台灣豬肉市場，台灣事實上什麼都沒有換到，連未來拜登政府會不會因此願意談BTA或FTA也全都不知道。

陳以信文末認為，如果不是4年成果證明，蔡英文對外經貿戰略全面失敗，這次台灣人或許就不需要吃萊豬，但現在就算台灣人肯吃萊豬，只怕也換不回台灣對外經貿的春天。因此蔡英文這次錯誤決策，根本是讓台灣賠了夫人又折兵，大家只好白白吃萊豬把心酸吞腹內了。

(中時新聞網)