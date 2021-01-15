男星劉道玄去年推出全裸寫真書，曾是舞者的他先前上節目分享和許多大明星合作的經驗，他鬆口過去在張勝豐老師旗下幫過天后蔡依林（Jolin）伴舞，一次彩排不慎害蔡依林頭撞到天花板，現場氣氛凝結，蔡依林當場不爽臉僵掉，讓劉道玄說要藉此機會在鏡頭前跟Jolin道歉。

劉道玄近日上《命運好好玩》，分享自己過去是跳街舞出身，之後開始幫藝人伴舞，參加過的場合除了三金典禮，也有藝人的簽唱會、演唱會跟跨年晚會，合作過的藝人有藍心湄2012年在小巨蛋的演唱會，當時他和眾人及藍心湄天天排練到凌晨，藍心湄私下相當照顧新人，也會準備消夜，還為了讓大家感情更好，幫劉道玄取了個好念綽號叫「倒水」。

劉道玄早年曾當舞者幫藝人伴舞。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

除此之外，劉道玄也跟Jolin合作過，自曝有次幫忙抬Jolin時太大力，害她頭直接撞到天花板，Jolin當場明顯不爽，劉道玄也相當自責抱歉。話鋒一轉，劉道玄也曾在綜藝節目裡幫小鐘伴舞，後來因為被製作人批評表演差，劉道玄就和另一名舞者使出全力跳，結果又被批評太搶藝人風采，笑翻眾人。

劉道玄說，沒當舞者後他到大陸發展，主持過旅遊節目，因此有機會專訪吳奇隆，當時吳奇隆和劉詩詩戀情還沒公開，劉道玄被工作人員要求幫忙問感情事，當下他頭皮發麻，靈機一動向吳奇隆自我介紹姓劉，因為緊張到流汗，所以叫「劉濕濕」，吳奇隆先是翻白眼笑了一下，後來稍微回答感情問題，也讓劉道玄好交差，順利做到製作單位的要求。

(中時新聞網)