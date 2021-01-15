美國傳奇魔術團體「齊格菲與羅伊」（Siegfried & Roy）是拉斯維加斯著名的表演組合之一，成員Roy Horn去年5月因罹患新冠肺炎病逝，享壽75歲，另一名成員Siegfried Fischbacher今(15日)也傳出因不敵胰腺癌辭世，享壽81歲。

「齊格菲與羅伊」是過去最知名的魔術組合之一，2003年Roy Horn在拉斯維加斯的飯店表演時，與一隻重達173公斤的白色老虎「蒙特科爾」同台，沒想到過程中蒙特科爾突然獸性大發，咬住Roy的手臂，後來還咬住Roy的脖子，將他拖到台下，場面失控，Roy之後緊急送醫，接受2個小時手術後撿回一命，之後又至加利福尼亞大學洛杉磯分校的醫學中心接受腦部等其他治療。

「齊格菲與羅伊」成絕響。（圖／達志影像）

2009年，「齊格菲與羅伊」再度同台，現身百樂宮酒店，同台的還有當年咬傷Roy的那隻白老虎，最後Roy將籠中的Siegfried變成白老虎，全場掌聲不斷，經紀人透露，這算是「齊格菲與羅伊」的告別演出。去年4月，工作人員證實，Roy Horn罹患新冠肺炎，期間病況一度回穩，但最後惡化不幸去世，Siegfried Fischbacher則發表聲明，表示：「今天世界失去其中一位偉大的魔術師，但我失去我最好的朋友」。

據外媒報導，Siegfried Fischbacher近年受胰腺癌折磨，最近動刀割除腫瘤後，月初出院，在家中進行臨終關懷治療，當地時間周三病逝，Siegfried Fischbacher從小因一本教魔術的書籍對魔術產生興趣，一生用魔術讓觀眾感到驚奇，他的著名口頭禪就是：「魔術，讓一切都有可能（In magic, anything is possible）」。

(中時新聞網)