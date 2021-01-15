桃園一名男子2018年中秋節前夕邀女友、女友的女兒小芳（化名）到家中烤肉，他趁罹患身心障礙的小芳在房間看電視時，伸手摸對方胸部、私密處，之後更性侵得逞，過程中他不斷喊對方「老婆」，說要讓對方懷孕，最後威脅對方不能告訴媽媽；小芳之後與友人聊天時透露出「胸部」、「小鳥」等字詞，全案因此曝光，法院判該男3年8月徒刑。

判決書指出，該男與小芳的媽媽交往3年多已論及婚嫁，日前中秋節他邀該母女到住家烤肉，趁小芳到他的房間看電視時，竟伸手摸胸部、私密處，並不斷跟對方說「我喜歡妳」，拉小芳的手去摸他的下體，之後更性侵得逞，當時他還在對小芳喊「老婆」、「要讓妳懷孕」，並要對方不可以告訴媽媽。

事後小芳與媽媽的朋友在用通訊軟體聊天時，她提及在「阿伯」房間內不舒服，友人進一步詢問之下，她透露出「胸部」、「小鳥」等字彙，友人察覺不對勁，才緊急通知媽媽並提告。不過該男在法庭上辯稱是小芳主動誘惑他，甚至稱自己有身心障礙疾病，無法辨識行為，企圖脫罪。

法院認為，小芳描述案發過程的說詞前後一致，而該男從小均就讀普通班，與人對話都很正常，亦無任何就醫紀錄，難認有何無法辨識事理的情況，認為他說詞屬卸責、不足採信；此外，他與少女媽媽交往多年，知悉少女案發時仍是國中生，審酌他犯後否認、至今未向被害人道歉，依與未滿14歲之女子為性交罪判處他3年8月徒刑。

(中時新聞網)