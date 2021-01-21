39歲女星林可彤和外商銀行副總裁武廣明結婚4年，育有3歲3個月大的兒子Adam，肚裡正懷5個半月2兒子Ashton。即將升格2寶媽的她，近期出席宅女小紅「進擊的荷包」直播節目，分享年節將至媳婦們最關心的「媽媽煮菜經」。不過林可彤表示，過去婆婆因為對明星媳婦不是很熟悉，曾對她顯露明顯敵意。她為此更加努力，以真誠和行動打動公婆。

林可彤表示，為了準備好吃又營養的餐食給家人，她特別上營養課程，讓婆婆主動跟他說「I am proud of you」。上課後她對食材更加了解，也認識油脂是人體所需的重要營養素之一，過去有人為了管理體脂，多吃水煮食物或過水才肯吃，她認為是錯誤觀念，料理一定要用油，水煮食材淡而無味，除非有強大意志力，否則難持久。她強調想變美麗也要攝取油，就跟擦乳液是一樣的概念，才不會當「乾」媽。

因疫情關係，林可彤無法與國外家人相聚，婆婆很喜歡看孫，年夜飯時也會視訊一起度過。今年她第一次挑戰下廚煮年菜，有信心為兒子準備健康又美味的料理，她將參考網路料理達人的食譜，利用運動健身者必備的雞胸肉，搭配顏色鮮豔的紅黃椒、甜豆、腰果點綴，加點油將蔥蒜爆香後，加上簡單調味就能上桌。

林可彤婚後仍維持窈窕身材，她常在社群與粉絲們直播做運動，更發起各種14天挑戰，像是捲腹運動、深蹲訓練，在家每天都能做不一樣的運動招式，增加健康管理的樂趣。而在過年期間，林可彤建議若家裡空間沒有很大，建議可以嘗試深蹲訓練，邊看電視邊運動，宅在家也能輕鬆管理健康。

林可彤時常在家拉筋、弓箭步深蹲，運用小空間運動。（翻攝臉書）

林可彤第一次煮年菜，自信喊話能兼顧健康與美味。（主辦單位提供）

(中時 )