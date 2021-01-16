這下子七六人真的搞出大烏龍，也讓主控班西蒙斯應該被嚇到半死！《費城問詢報》記者邦培爆料，七六人先前一度自認已經搶到「大鬍子」哈登，還直接通知班西蒙斯、賽布爾兩名球員與其經紀人準備被交易走人，結果當然是虛驚一場。

原本火箭跟七六人開出交易哈登的籌碼，包含班西蒙斯、賽布斯、麥克西及2個選秀權，因為火箭從未還價，造成七六人管理階層以為這筆交易已經達成，所以才跟班西蒙斯、賽布爾兩人與他們經紀人告知可能要被交易走人的烏龍訊息。

沒想到哈登透過4隊交易跳槽籃網，讓七六人完全傻眼，但話都已經說出口，也來不及收回來了，只是七六人高層先前也曾公開放話不會交易班西蒙斯，如今這種自打嘴巴行為，除了驗證七六人總裁莫瑞說謊成性，也傷了班西蒙斯的心。

畢竟比起七六人的報價，籃網的報價明顯優渥許多，會送哈登前往籃網並不意外，加上火箭老闆費爾蒂塔早就對於莫瑞相當不滿，因為莫瑞不斷公開跟哈登示好，且放話想把他從休士頓挖到費城，費爾蒂塔當然更加不想讓莫瑞得償所願。

(中時 )