JB throws it down pic.twitter.com/sGGMY6orlb — Boston Celtics (@celtics) January 16, 2021

看來「綠衫軍」塞爾提克這下子休息夠久了！受到明星前鋒塔圖中鏢影響，整整1周沒比賽的塞爾提克16日重新回到戰場，靠著板凳戰力徹底爆發，塞爾提克輕鬆以124比97血洗來犯的魔術，勇奪5連勝，更以8勝3敗續居東區龍頭。

儘管魔術也休息3天才再出賽，可是他們一開賽手感明顯比起對手差很多，也讓塞爾提克輕鬆取得兩位數領先，打完前3節，更以88比72大幅領先，但到末節，塞爾提克更靠板凳戰力打出誇張13比0開局，轉眼就讓比賽宣告進入垃圾時間。

自從9日跟巫師打完，塞爾提克就因不少球員進入隔離期缺賽，造成出戰熱火、公牛與魔術的3場比賽全部延期，直到16日終於湊足8人可以比賽，一口氣更有12人上場，全隊表現最佳的是悶了很久的傑倫布朗，他拿21分、8助攻。

傑夫提格也替塞爾提克拿下17分，史馬特14分，替補後衛普利查德貢獻16分、4籃板及3助攻，歐傑雷伊18分，蒂斯8分、10籃板；魔術則以阿隆戈登17分最高，武切維奇與貝肯各有15分，魔術苦吞第6敗，目前勝率剛好維持5成。

(中時 )