公鹿「字母哥」阿提托康波這種罰球表現也太離譜了吧！字母哥16日雖拿31分、9籃板，卻交出誇張的罰10中1表現，幸好米德頓及時提供火力救援，幫助公鹿仍以112比109驚險氣走獨行俠，奪下4連勝，目前公鹿戰績來到9勝4敗。

受到阿提托康波罰球太爛影響，一路領先的公鹿，竟在最後2分39秒，反以103比105落後，幸好米德頓挺身而出，個人連進兩顆三分球，又在最後7.8秒兩罰俱中，幫助公鹿取得4分領先，儘管東契奇很快放進兩分，比賽勝負卻已底定。

其實阿提托康波本季罰球本來就很爛，目前罰球命中率6成18也屬生涯單季新低，但交出罰10中1也太扯了，幸好有米德頓拯救了他，米德頓最後拿下25分、8籃板及6助攻，哈勒戴16分、5助攻，布魯克羅培茲11分、11籃板。

東契奇雖替獨行俠拿下28分、13助攻與9籃板的準大三元演出，小哈達威也有22分進帳，可惜才剛傷癒復出的「波神」波爾金吉斯手感仍未回溫，全場投19中6，拿15分、10籃板，更在最後關頭投了一個籃外空心三分球，堪稱敗戰罪人。

(中時 )