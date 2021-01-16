美食交友實境節目《開著餐車交朋友》3位主持人黃秋生、KID和宋柏緯經過一天的相處後，一口氣拉近距離，一早黃秋生練完氣功，就拉著大家開晨會，問起為何接下節目主持棒，KID說：「我很喜歡吃，偶爾會做菜，也很喜歡戶外實境節目。」黃秋生追問：「那為什麼選這個節目？」 KID回：「想跟你互動，因為我從小看你的節目長大。」

黃秋生也真性情地說：「我從來沒有在台灣到處跑過，這次有這個機會，還有2位年輕人帶著我，收入更可以幫助小朋友，我覺得非常有意義。」也向2人加油打氣，雖然未來可能會遇到許多困難和意外，但上帝會保佑大家順利，讓KID和宋柏緯感到暖心表示：「秋生哥本人非常的溫暖，跟電影中完全不一樣！」

《開著餐車交朋友》餐車首賣成功收工。（LINE TV提供）

在首度開賣前，他們特地起了大早試菜，討論到一半，遠方突然傳來一陣吵雜聲，原來是鬼鬼（吳映潔）光臨拍攝現場，與鬼鬼感情超好的KID不禁調侃：「我們要的是女神，結果來的是搗蛋鬼！」鬼鬼一見黃秋生興奮的大喊：「秋生哥好久不見！」

活潑好動的鬼鬼在廚房裡上竄下跳，手指還差點戳中黃秋生眼睛，讓手拿菜刀的黃秋生緊張表示：「鬼鬼話很多，挺可愛的，可是她動作太大了，我拿著刀很怕刺傷她！她的手一直亂動，差點把我眼睛挖出來！」冷面笑匠的黃秋生還幽默建議鬼鬼「該去看醫生」。

試菜完準備開賣，卻接二連三的發生意外，不但廚房用具壞調，備料也不齊全，KID慌張直呼：「這是霉運，還沒開賣就不順利！」開賣後宋柏緯求好心切，準備食材時不小心割傷手指，當場見血，讓黃秋生嚇一跳，從開賣到收工，快4小時未休息， 讓黃秋生大嘆要命：「我以為我可以轉行，連續3個半小時，超出我自己預料！其實我腰不好，站久會很累。」

KID和宋柏緯也佩服黃秋生的毅力和堅持，KID說：「真的超級累，但我不能喊累，看到秋生哥撐到最後，連眼白都是血絲！」宋柏緯則透露：「秋生哥很講究每一道料理，大家吃到的都是我們最用心的作品。」節目每週日晚間10點於LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

(中時 )