【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，國民黨表示，桃園市中壢區民眾展現出堅強的公民意志，踴躍投票跨過了極高的罷免門檻，汰除心中認為不適任的民代，是台灣民主素養的優質展現。

國民黨指出，罷免王浩宇的難度相當高，王浩宇以1萬6000多票當選，但罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上；這次中壢鄉親自主踴躍投票，突破超高罷免門檻，再次向各界展現了台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去。

國民黨強調，面對未來其他地區的罷免案，這次的民意展現將是強烈的鼓舞，國民黨也將研議未來的參與方式，將適時協助公民團體讓人民表達意見。

國民黨指出，王浩宇以綠黨身份當選卻改投民進黨，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。

(中時 )