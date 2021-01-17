詹姆斯(LeBron James)曾在2007年帶領克里夫蘭騎士打進總冠軍賽，但遭到聖安東尼馬刺4戰橫掃，成為他總冠軍賽的敗績。老對頭亞瑞納斯(Gilbert Arenas)受訪時卻有不同的看法，他認為這正好顯示出詹姆斯比麥可喬丹(Michael Jordan)更厲害。

亞瑞納斯在《Whistle Sports》節目說：「如果換成喬丹或布萊恩(Kobe Bryant)帶著那種陣容，他們甚至打不進季後賽，他們無法達到詹姆斯在2003-10年間的水準。喬丹大概可以場均60分，然後罵自己的球隊太爛。」

詹姆斯在騎士2006年季後賽首次對決亞瑞納斯的華盛頓巫師，「零號探員」亞瑞納斯極為勇猛，6戰場均34分，最後兩戰打到延長賽。亞瑞納斯戰敗之後卻非常欽佩詹姆斯，「我們自以為有守住詹姆斯，其實我們等於沒在守他，當他在場上的時候，他全隊5個人都會因為他而擁有攻擊力。」

亞瑞納斯解釋詹姆斯並非以一敵五，他讓隊友也加入團隊攻擊。「詹姆斯很多時候只是讓自己成為誘餌，他不斷製造機會給身邊的人，喬丹則是讓自己成為有空檔的人。看到詹姆斯打球的風格，那時候我就覺得我真喜歡這傢伙。」

去年總冠軍賽G5，洛杉磯湖人丹尼格林(Danny Green)最後一擊射失，亞瑞納斯說：「我看了很多次重播，我認為詹姆斯的傳球決定是正確的，那時候他被嚴防，親自出手的命中率大概只有12%吧，如果格林有投進那就是偉大的一次傳球。」

(中時新聞網)