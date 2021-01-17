面對當家控衛厄文就算結束5天隔離期，17日仍然面臨連6場比賽缺席結局，籃網高層總算不再掩飾了，籃網總管馬克斯說：「我不會迴避這個問題，沒有厄文在比賽中，我們很失望，他沒有跟球隊在一起，沒和球隊站在同一個戰壕內。」

馬克斯強調，「我已跟厄文談過話了，我會繼續這樣對話，我期待他趕緊回到球館，到時候我們會坐下來跟他好好談，我相信他也會回應這個問題。」厄文今天因為聯盟健康與安全守則繼續宣告缺席，暫時還不知道籃網三巨頭何時到齊。

厄文因為先前偷跑去家人派對沒戴口罩被抓包，遭到聯盟罰款5萬美元，且要求隔離5天，沒想到他今天雖然結束隔離，卻還是沒有出現在籃網主場巴克雷中心，難怪馬克斯會公開說出自己與球隊都很失望言論，就是期望厄文趕緊歸隊。

目前本季只打7場例行賽的厄文，平均每場拿下27.1分、6.1助攻與5.3籃板，等到他終於心甘情願回來，跟杜蘭特、哈登真正組成籃網三巨頭，到時候才會看出這個三巨頭到底擁有多少威力，還是如同外界預期陷入爭搶球權與單打機會的亂局。

(中時 )