(12：08更新)台中市育有5個小孩的27歲江姓男子「5寶爸」，去年底因為沒錢帶孩子去看醫生，在網路上兜售嬰兒車引發社會關注，一名洗車店老闆提供工作機會，不過傳出江姓男子才上班4天就請假，5寶爸16日親吐請假原因，表示因為天氣變化大不小心感冒，才不得已向洗車店老闆請假。不過今天最新消息傳出，疑似因為日夜兼差撐不住，江男隔天回洗車店上班後，在下班前半小時已向老闆提出辭職。

江姓男子11日開始，白天做原本的防水工程，晚上到洗車美容店上班，不過上班第4天班就向洗車店老闆請假，遭網友批評5寶爸做什麼工作都撐不久。業者接受媒體採訪時表示，江男15日上班前打電話跟他說感冒發燒都沒睡，所以想請假一天，並承諾16日一定會回到洗車美容店上班。

《ETtoday新聞雲》報導，江男隔天回到洗車店上班後，又在下班前半小時提出離職，理由是，工作太累，且2份工作工時太長，對洗車店老闆很不好意思。江男透露，同時做兩份工作一天只能睡3、4個小時，其實現在1份工作薪水就可以支撐全家，因此不會一直做2份工作。此外，由於他的母親還在獄中服刑，很想看孫子，但他說現在這麼忙，根本沒時間帶孩子去探望。

經濟拮据的江姓男子育有5個小孩，分別為6歲、4歲、3歲、2歲與6個月，有網友質疑為何家境困難還連生5個小孩，5寶爸則表示，等工作穩定後，這個月底前就會去結紮，台中行善團也將協助安排他的小孩讀書。

賣嬰兒推車籌錢 5孩爸遭批工作長期不穩

(中時新聞網)