星二代歐陽娜娜自出道以來，就一直是外界關注焦點，近年她把事業重心放在大陸，陸續接了幾檔綜藝節目，不過之前卻因真實體態在鏡頭前全都露，遭酸「胖成大媽」，近日，她最新寫真曝光，真實狀態也全被拍下來。

歐陽娜娜最新寫真曝光。(圖／翻攝自IG)

歐陽娜娜近日不畏寒冬，只穿了一件黑色平口洋裝外搭針織外套，拍攝最新寫真，微露酥胸和香肩的她，一雙纖細長腿更是吸睛，上下失守好身材一覽無遺，看得出狀態維持非常好，青春洋溢中又帶點小女人性感。

歐陽娜娜日前和與陳偉霆、范丞丞、劉雨昕、周揚青一起參與大陸綜藝節目《潮流合夥人》第二季，卻因擅自到男明星房間拿飾品或穿男明星衣服，讓觀眾看了超傻眼，覺得她這樣的行為和小偷沒兩樣。

加上她疑似身材發福，臉蛋和腰圍明顯變圓變粗，遭酸「胖成大媽」認不出，不過粉絲也緩頰，認為是衣服的關係才會讓她看起來顯胖，現在最新寫真曝光，可看出她身材還是依舊纖細有料。

過去，歐陽娜娜曾被爆料，2018上半年海撈3億元，而她之前也接受陸媒《騰訊》專訪中表示，「大家會對我們這些年輕的藝人有很多的期待，所以這些期待也就變成了壓力」，但大陸網友們卻不買帳，紛紛留言酸她，還有人嗆聲「星二代賺著普通人一輩子賺不到的錢，還要賣慘噁心人」。

(中時新聞網)