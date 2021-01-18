統一獅今天頒發隊內4項年度獎項，淬鍊獎林安可、突破獎鄭鈞仁、精進獎陳傑憲，至於卓越獎則頒給總教練林岳平，聽到自己名字被喊到，「餅總」又驚又喜，但他也坦言：「這是莫大的壓力。」

獅隊例行性在春訓開始時頒發隊內獎項，表揚去年表現傑出的人員，前3個獎項頒完後，來到壓軸的卓越獎，林岳平還先打探消息，「剛問蘇總（蘇泰安）卓越獎是誰他也不跟我說，他在那呃呃呃，都不講。」

得知獲獎「餅總」又驚又喜，直呼「不曉得有這一part」，在獅隊開始頒發這4項隊內獎項起，林岳平是首度獲獎的教練，他自嘲：「球隊開始頒獎時，我已經開始變爛了。」

林岳平認為能夠獲獎原因，或許是去年球隊改變後，拿下最後成績，球團用這獎項給予肯定，「但也代表我今年要更努力，朝著球團連霸目標去做準備，可能會有更大壓力，但我也要去接受討戰，試看看能否讓球隊回到全盛、三連霸時期。」

「餅總」認為這次獲獎只是2020年賽事的肯定，今年又是全新開始，「球團目標一致就是要奪冠，今年連霸的奪冠會更加嚴峻、更辛苦，所以我們要更突破，突破各隊對我們的對戰，也要突破去年我們較弱的一環。」

(中時 )