近來黃少祺因為帥照登上PTT表特版（Beauty）掀起討論，人氣不輸其他的美女文，讓即將滿50歲的他多了一個「天菜大叔」的封號，也使粉絲們敲碗，本土劇男神們的近況，而除了江宏恩、黃維德外，還有過去曾榜上有名的謝承均和陳冠霖。這些堪稱吸金男神們，最近除了拍戲，各類代言也讓他們賺得荷包滿滿。

像是江宏恩就公開透露過，自己屬於易胖體質，曾遭酸「飛龍變肥龍」的他，接下瘦身代言後，努力維持體態，而除了粉絲心中的「飛龍」江宏恩；「飛虎」黃少祺也再次同場飆戲，只是兩人相會的時空，從古代變到了現代。黃少祺換上時裝後，曾在戲中多次秀出川字肌好身材，也因此讓他成表特版女粉口中的「帥大叔」，紛紛留下：「現在８點檔演員身材都這們驚人？」、「他（黃少祺）真的是八點檔裡面少數結婚後，還那麼帥又身材那麼好的演員」等留言

三週年結婚紀念日快樂❤️ 感恩感謝今天在忙碌開工後 還有時間外帶晚餐回家慶祝❤️ 謝謝太太❤️妳 還請多多關照 由江宏恩 Nic Chiang 發佈於 2020年12月2日 星期三

其實黃少祺也曾多次分享他的凍齡祕訣，每天固定跑步，並且訓練肌肉，再加上保持心境還有吃的保養品，讓他坦承，不只身材線條改變，整個人散發的自信度也不一樣了。而他自己分享的突襲粉絲影片，也透露出他怎麼選吃保健食品，來增強體力、活力。

另外，謝承均和陳冠霖也是代言、副業做得有聲有色。陳冠霖上部的戲殺青後，專注在當Vloger上。而謝承均則是拍戲之餘，也投入洗髮精等三個副業，為了挽救拍戲造成的頭皮問題，不只讓他成為老闆，人氣更是水漲船高，還在電視台辦的「天菜男星」票選中，高票獲選天菜男星第二名。

(中時新聞網)