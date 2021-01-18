台鐵進行橋頭區牛埔溪橋改建工程，目前進度超前約2％達93.6％，預計今年6月可以完工。民進黨立委邱志偉前往視察工程時，台鐵強調牛埔溪橋改建除了可以避免大雨時水位接近橋底導致列車停駛，也能讓典寶溪排洪更順暢。

牛埔溪橋改建工程已經施工3年餘，經費高達5億，工程歷經搭建臨時橋及臨時軌，拆除舊橋梁及新建無落墩新橋，並將一旁筆秀路抬高，去年底已經完成臨時軌切換永久軌施工作業，目前正加緊趕工拆除臨時橋，工程已經進入最後階段。

邱志偉表示，牛埔溪橋改建工程不只是改善以往降下豪大雨時，列車常因典寶溪水位高漲接近橋底，為了列車安全，必須停駛的問題，因為鐵路橋落墩於典寶溪中，影響溪流的排洪能力，導致一旁的筆秀里常因為典寶溪排洪能量不足而時常淹水。

因此，水利署第六河川局評估整治典寶溪決定拓寬河道，原本鐵路橋跨距不足、落墩溪中影響排洪勢必須要改建。

不過，改建經費龐大且一路追加，經邱志偉力爭後，交通部也達成改建共識，並在地方舉辦多次協調會及說明會，促成改建工程在2017年底順利推動，新建牛埔溪橋未落墩直接跨越典寶溪，不影響典寶溪排洪，鄰近的筆秀里易淹水狀況也大幅改善。

台鐵表示，配合新橋興建筆秀路也進行抬升，平交道也將增至12公尺寬，將能提升行車安全，軌道永久軌改為長焊鋼軌行車噪音更小，目前的工程除了拆除臨時橋外，還要將典寶溪護岸復舊、河道堤防設施銜接，預計6月可以順利完工。

(中時 )