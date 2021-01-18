一名簡姓陸軍職業軍人，去年初在臉書認識一名15歲少女珍珍（化名），為了與對方發生關係，竟然在臉書傳訊威脅「妳拒絕我，我只好報警讓妳入獄」等，珍珍心生畏懼，遂答應隔日在嘉義市區與他碰面，進而到一間MTV包廂內發生關係，全案爆發後，警方發現受害少女多達8人，年紀最小只有12歲，嘉義地院審結後，將他重判有期徒刑20年6月，民事部分，須賠償珍珍80萬元、珍珍的父親10萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，簡男高職畢業後即簽進陸軍擔任職業軍人，服役期間多次透過IG及FB結識未成年少女，並以軍人身份恐嚇發生關係，去年一月初竟在臉書傳訊脅迫珍珍「我是職業軍人，妳拒絕我才會生氣，我只好報警讓妳入獄」，珍珍嚇得與他見面發生關係，此案曝光後，警方查出簡男用同樣手法脅迫少女，受害者多達8人，且都是未成年，年紀最小只有12歲。

判決書指出，簡男在社群媒體與少女互動到一個階段，就會要求她們在視訊中裸露私密處，然後再偷偷錄影，並藉此脅迫性交，若少女不從，他以軍人身分威脅「繼續不讀不回…我先報案了喔」、「妳配合，我就不會叫（警察）不會把事情鬧大」、「只要妳給我就好」，恫嚇少女獻身。

嘉義地院審理時，認為簡男以惡劣手段侵害少女性自主權，造成受害人身心重創，最後依違反「兒童及少年性剝削防制條例」等8罪，判他有期徒刑20年6月，另因珍珍提告求償，民事部分判決簡男需賠償珍珍80萬元，其父10萬元，可上訴。

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(中時新聞網)