張榕容飾演冷靜又感性的博士。（牽猴子提供）

楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑電影《複身犯》18日曝光幕後花絮，楊祐寧為呈現角色在很大壓力下，又勞累又不能喝水的模樣，在開拍前置準備期間，本身已經相當精瘦的他，2個月內成功瘦下8公斤。而花絮中大家看到的精壯身材，楊祐寧解釋：「因為身體少了脂肪與水份，反倒讓肌肉線條更明顯，但當下他的身體其實是處於一個很乾的狀態。」

楊祐寧透露，為了減掉那8公斤，除了特別找營養師替他打理日常飲食外，還經歷了非常艱辛的脫水過程，他一開始先大量喝水，讓身體習慣正常的排水後，拍攝上空露肌戲的前3天，再滴水不沾，連張榕容看了都忍不住問：「喝一口應該不會怎樣吧？喝一杯也還好吧？」敬業的楊祐寧說：「不是可不可以的問題，是我想我的狀態上沒有那麼舒服。」

而最近恰巧之前拍攝的多部作品陸續上檔，包括2部陸劇—《上陽賦》中飾演章子怡的初戀、《流金歲月》中與劉詩詩配對，都有相當吃重的戲份，在《複身犯》更是一人分飾多角，身體裡同時存在5名人格，精彩的人格切換大受好評，成功用他精湛演技詮釋3個截然不同的角色，楊祐寧表示希望能夠不斷突破自我，讓大家看到他多重面貌，近日忙於拍攝林心如監製及主演台劇《華燈初上》。

片中飾演博士的張榕容，也是腦實驗計劃的負責人，台詞裡經常夾雜著醫學與科學詞彙，花絮中也能看見她不斷的順著台詞、確認台詞的正確性，楊祐寧也大讚：「榕容最厲害的是，這些難澀、難懂的詞彙，她都能帶有感情地表達出來。」而李銘忠所飾演的警察，則有點冷血，甚至十分魯莽和暴力，戲裡戲外的落差極大，讓楊祐寧對戲時都驚呼：「他不是銘忠哥！」電影2月26日上映。

(中時 )