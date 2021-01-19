部立桃園醫院爆發群聚感染，至今累積9人確診，但指揮中心直到今天才公布案838，以及其他個案的院內足跡，外界質疑是否初期疫調出現困難？衛福部長陳時中今天表示，疫調並未遭遇困難，也不會因為時間過很久就變困難，今天之所以公部院內足跡，是為方便社會對話。

自從上周案838、839確診後，本報即不斷追問為何不公開該2名醫護的院內足跡，但當時陳時中都強調2人均有依照分艙分流的動線工作，因此沒有公開院內足跡的必要，時隔一周，隨著院內群聚個案越來越多，陳時中今天終於公開多名醫護的院內足跡。

對此陳時中指出，這次公開是考量到這幾天媒體所寫的足跡與身分有誤差，盼社會討論能夠準確、順利，才會把相關人員的院內足跡公開。

另外有關本次疫調，有許多確診者並非在第一波的隔離名單，是否是因疫調遭遇困難？陳時中強調，這與一開始所訂出的密切接觸者標準有關，因為依照一開始的密切接觸者定義，有很多個案是被排除在接觸者中，因此現在有需要檢討密切接觸者標準。

(中時 )