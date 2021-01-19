國內今(19)日又新增4例本土病例，都是部立桃園醫院確診個案接觸者，外界關心目前院內到底哪些樓層最危險？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天首度公布染疫醫護院內足跡，並將桃醫6、7、9、10樓列為關鍵警戒樓層。

指揮中心今公布新增4例本土病例，其中2例為案863同住家人(案864、865)，1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患的外籍看護(案869)。對於染疫醫護的院內足跡，陳時中表示，主要就是6A病房，目前6、7、9、10四個樓層都是警戒樓層，今明兩天將移出220名病患，讓國軍進駐消毒。

對於外界關心桃醫是否封院？陳時中強調，目前只是做醫院清空計畫，但不是全部清空，而是只出不進，桃園醫院今、明兩天會有220名病人移往其他醫院的專責隔離病房，讓醫院降壓，同時讓可能染疫的醫護人員一方面隔離，一方面休息，並不算封院。

桃園醫院院內感染擴大，中央流行疫情指揮中心已成立前進指揮所，執行醫院清空計畫，國軍化學兵今天下午至桃園醫院全面消毒。陳時中表示，醫院消毒後，會將隔離的醫護送回醫院隔離。

LIVE／院內群聚再擴大？ 陳時中親上火線說明

(中時新聞網)