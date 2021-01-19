部立桃園醫院院內感染擴大，今(19)日又新增4例本土病例，而且都跟桃醫有關，外界擔心國內疫情是否快要失控？敏盛醫院副院長江坤俊表示，有愈來愈多證據顯示，缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差，補充適量的維生素D可以降低免疫風暴發生。

江坤俊18日在臉書發文指出，去年COVID-19剛發生時，醫界對這個病很陌生，現在醫界對COVID-19的治療早已摸索出規則，治療的品質和去年絕對不可同日而語，有愈來愈多的證據顯示，缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差。

江坤俊解釋，這其實很好理解，因為維生素D和呼吸道黏膜的功能息息相關，又可以調節免疫力，所以對COVID-19和流感的發生率會有抑制效果，另外COVID-19的患者，會產生嚴重併發症的，有一部分和免疫風暴有關，因此適量的維生素D可以降低免疫風暴的發生。江坤俊呼籲大家在這個關鍵時刻，補充適量的維生素D來保護自己。

江坤俊說，他並不是想神化維生素D，它只不過是個普通的營養素，但最近COVID-19已經成為全世界的痛，就算再過50年我們可能也不會忘記這段慘痛的日子，而且連2年的農曆年都要在COVID-19的陰影下度過，雖然日子很難熬，但他也請大家不要過度恐慌。

預防感冒要補維生素D? 營養師:提升免疫力

(中時新聞網)