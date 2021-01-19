韓國美女牙醫兼YouTuber的李秀珍，已經年過半百卻以「冰河級」驚人美貌及身材成為超人氣網紅，時常邀女兒一同入鏡共同引起網友關注，前陣子將自己與40歲的韓國女神金泰希作比較而道歉，對於自己身材很有自信的李秀珍，會大方在鏡頭前穿起內在美換上時尚衣著。

現年53歲的李秀珍是名副其實的美魔女，近日在YouTuber及社群軟體上傳一段換衣影片，只見李秀珍換穿二套黑色內在美有二截式及連身式馬甲，僅穿著內在美的她轉身秀S曲線，再換換上另一套連身馬甲套上緊身黑色長裙，讓高叉內褲更緊包渾圓翹臀，還能看她穿著馬甲拿著手持式電熨斗在整理衣服，讓紛絲留言「好性感」，影片有一款時尚配件也成為李秀珍介紹的亮點。

而李秀珍是憑著冰河級的美貌以及S級的好身材成超人氣網紅，在IG上有近15萬人追蹤，李秀珍除了在社群上大方秀好身材，其實她有時也會拉20幾歲的女兒一起入鏡，她女兒也遺傳到好基因，二人一起入鏡時完全就像一對姊妹，看不出李秀珍已經年過半百，難怪會被封為「冰河級」美魔女，她曾自爆和小29歲的男友交往而分手，只因前男友欺騙她年齡。

前陣子李秀珍拍了一段影片以自己與金泰希比較，表示「自己是首爾大學牙科學系畢業是金泰希的師姐，金泰希畢業於服裝設計學系，是當年的大學校花。而李秀珍在金泰希入學前，李秀珍在那一代人就是大家會想到的名字。」更有自信指自己比金泰希更漂亮，但影片拍攝沒那多久就對金泰希道歉了。

美女牙醫穿2套內在美直接換衣S曲線全看光

李秀珍大方穿內在美來換衣展現好身材，這支時尚穿搭影片目前有3萬多人觀看，讓粉絲留言「牙齒是好的，也想看牙醫」、「完美比例」、「這身材自我管理嚴格」、「像似20幾歲」完全已經把粉絲征服。

(中時新聞網)