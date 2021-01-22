美國知名「話題女王」金卡戴珊(Kim Kardashian)，近日為宣傳自創塑身衣品牌「SKIMS」所推出的新品，在個人IG限時動態上曬出穿搭自拍照，葫蘆型的火辣身材意外成為焦點。

金卡戴珊身為自家品牌的最強代言人，近日便在IG的限時動態上PO出新品色系及材質，更直接穿上其單品的試穿照與網友分享。只見她先是穿上大紅色的比基尼與同色系塑身褲對著鏡子自拍，隨後又曬出黑色BRA TOP及三角塑身褲造型的影片，大方展現火辣半球與曼妙的曲線。金卡戴珊最後還不忘在IG上補上絕美辣照，吸引超過173.6萬人按讚，再度造成話題。

事實上，金卡戴珊日前才遭媒體爆料，已聘請王牌離婚律師勞拉華瑟（Laura Wasser）備妥所有離婚程序，準備與結婚7年的男星老公肯伊威斯特（Kanye West）離婚。而這些新聞金卡戴珊從未出面證實與否認，反而還在這幾日曬出IG突破2億粉絲追蹤的感謝辣照，秀出性感深溝，絲毫不受婚變影響。

金卡戴珊擁有精緻五官以及不科學的身材，2007年與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後便一炮而紅成為家喻戶曉的人物，加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，人氣始終居高不下。她也因為自創服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」在全球創下驚人的銷售，使她成功擠進「百億俱樂部」的排行榜中。