部立桃園醫院院內感染擴散至社區，截至19日止已累積9人確診染疫，指揮中心預計在兩天內要完成220人轉院，19日指派陸軍六軍團33化學兵等20人前往部桃，協助轉院病患手部及行李消毒。

陸軍六軍團33化學兵於19日上午11時接獲通知，需至部桃現場協助消毒，而12點時軍團已抵達現場並完成準備，共派遣約20名兵力，4組裝有二氧化氯的氣霧式消毒機及3組裝有酒精的手持式噴瓶，主要協助病患轉院行李、手部及出入口消毒。

記者現場直擊，化學兵等待期間一度拿下消毒面罩暫時休息，因低溫風大，也一度進入院內稍待通知，但自下午3點到晚間7點，化學兵僅有協助2台民間救護車消毒。

消防局19日上午表示，接到衛生局通知需協助部桃轉院，但下午又計畫更改，沒有需協助的轉院病患，預計明天開始執行，但轉院人數及地點尚未定案。

對此衛生局回應，部分輕症可下床的患者可自行搭計程車或小客車，不必搭乘救護車轉院，且若公布轉院的地點怕引起民眾恐慌，因此不便說明，目前尚無法掌握轉院的人數，須由中央疫情指揮中心公布，但一切都在陸續進行中。

(中時 )