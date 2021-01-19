好天氣持續不久，氣象局表示，周四（21日）、周五（22日）左右將有一波南方水氣報到，屆時全台降雨機率提高。（氣象局提供）

中央氣象局指出，明（20日）白天陽光露臉，各地多雲至晴，西半部、東南部回暖，高溫能來到24-27度，受輻射冷卻影響，日夜溫差仍大。不過好天氣持續不久，周四（21日）、周五（22日）左右將有一波南方水氣報到，屆時全台降雨機率提高，東半部地區要留意局部大雨出現，到了周末，還有另一波東北季風增強，再度轉涼。

氣象局表示，今天（19日）清晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新北至高雄有局部6-10度左右的低溫，其他地區約12-14度。白天起冷氣團減弱，氣溫回升，西半部及東南部地區明顯回暖，高溫21-23度、基宜花約16-19度。

氣象局表示，今晚至明天水氣較少，風向轉為東南東風，僅迎風面宜花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，氣象局針對竹、苗地區發布低溫特報，有10度以下氣溫出現的機率。白天天氣回到溫暖至舒適，西半部及東南部高溫能來到24-27度，不過西半部日夜溫差較大，可達10度以上。

夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，氣象局針對竹、苗地區發布低溫特報。（氣象局提供）

不過到了周四下半天，又即將變天，氣象局說，受到南方雲系北移影響，水氣開始增多，全台都有下雨機會。尤其周五全台雨勢最明顯，東半部要留意局部大雨。「台灣颱風論壇」指出，周六（23日）又有一道鋒面通過，屆時水氣再與南方雲系結合，有機會出現更明顯的降雨，同時也要注意降溫。

(中時新聞網)