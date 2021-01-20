桃園市長鄭文燦20日表示，這波疫情由醫院感染到社區感染，歷經4波傳遞共有9確診，因足跡都在桃園要高標準，宣布巨蛋職籃閉門打、年貨大街和大學博覽會取消、社區關懷據點禁唱歌禁共餐、機構住民有症狀就醫要先通報，掌握疫情變動。

鄭文燦說，因應社區防疫等級的提高，大型群聚活動都延期或取消，他也請各局處盤點，像是職籃樸園建築參與P. League＋的桃園領航猿隊，1月3日至4月5日共要在桃園巨蛋打12場球賽，經體育局協調後，16、17、23、24日4場次改採閉門比賽方式，不開放球迷入場，全部線上轉播，市府會降低租金來補償，之後比賽場次則視疫情發展滾動式調整。

桃園2個年貨大街都取消，一個是經發局2月5日至7日主辦的中壢自立國宅年貨大街、緊鄰2300戶大型社區，另一個是伴手禮協會1月27日至31日在藝文特區綠二公園舉辦的「2021桃園好禮年貨大街商品展」，考量防疫及避免人群聚集，全都取消。

鄭文燦也提到，社區關懷據點停止使用卡拉OK，共餐共食改成便當或者分餐，減少群聚風險，原住民的文健站也比照辦理；各文化場館、社福場館、政府單位，都要落實實名制、強制戴口罩。

鄭文燦也宣布，衛生局、社會局所負責的長照機構、護理之家、身障福利機構、老人福利機構等單位，住民和工作人員如果有症狀，一律要到11家責任醫院就醫，且要通報社會局跟衛生局，讓市府掌握疫情。

至於學校單位，桃園首屆大學博覽會原定2月27日在桃園巨蛋登場，鄭文燦也宣布取消，請教育局研議轉為線上或延到明年再辦；針對寒假的活動，小型課輔仍然繼續，營隊若是大型營隊就一律取消，校長會議也改成線上視訊，宣導寒假和開學防疫對策。

(中時 )