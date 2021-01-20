鄭女的自小客車左前車頭受損。（警方提供／陳世宗台中傳真）

「馬路如虎口」！台中市西屯區18日下午發生一起車禍碰撞事故，21歲的巫姓女大生騎機車搭載21歲的黃姓女同學；行經路口時，與37歲的鄭女駕駛自小客發生碰撞。警方指出，巫女當場噴飛撞上自小客擋風玻璃後，重摔落地，因傷勢嚴重經送醫搶救，目前還昏迷中；同行的黃女則全身多處擦挫傷，經治療後已無生命危險。

警方調查，這起事故發生在前天下午4時許，就讀中國醫藥大學的巫姓女騎士，後座搭載黃姓女同學，共乘一輛機車沿西屯區平順二街往中平路方向直行，在通過順平路口時，撞上從順平路往順平三街，由鄭姓女子駕駛的自小客車。

警方指出，重機車撞擊自小客車的瞬間，巫女整個人噴飛撞上自小客擋風玻璃，人接著重摔落地，當場陷入昏迷；後座黃女也摔落地面，自小客駕駛則未受傷。台中市消防局獲報後，火速派遣救護車到場將2名女大生送醫救治。

警方上午說，巫女因傷勢嚴重送醫後目前仍呈現昏迷，於加護病房搶救；黃女經治療後已無生命危險。警方初步研判，疑因機車行經路口未依規定讓車，自小客則未依規定減速，真正肇事原因？尚待交通大隊進一步釐清，全案正由警方協助處理善後中。

(中時 )