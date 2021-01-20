女星陳美鳳保養得宜，她擁有前凸後翹的好身材和凍齡顏值，還因此被受封是「最美歐巴桑」，而形象親切、脾氣好的陳美鳳，平時樂於在社群網站和粉絲分享生活日常，陳美鳳今（20日）深夜則在臉書曬影片，她俏皮對鏡頭揮手、扭腰擺臀，傲人上圍也跟著晃動，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

64歲陳美鳳今在臉書曬出6秒影片，她大玩重複播放的特效，影片中，夏雨禾勾著陳美鳳、作勢要親她，而陳美鳳也俏皮地對著鏡頭揮手、扭腰擺臀，更吸睛的是，陳美鳳身穿胸口挖洞到腰窩的白色長裙，她身體一晃動，傲人上圍也跟著晃，畫面超「胸」。

陳美鳳保養、凍齡有術，網友也留言狂讚：「鳳姐身材也太好了吧！火辣」、「艷麗奪目，超美！」、「鳳姐身上的白色洋裝性感又不失典雅～美極了」、「美鳳姐女神，妳實在很漂亮哦！」、「鳳姐 好漂亮」、「身材超正」。

陳美鳳日前辣穿胸前挖洞、開高衩禮服，性感錄過年特別節目。（圖／本報系資料照片）

其實這件禮服是陳美鳳日前錄民視過年特別節目的戰袍，樂於嘗試各種造型的陳美鳳，當時身穿白色禮服亮麗登場，上半身設計從左肩挖洞到右腰，讓陳美鳳的傲人美胸若隱若現，而禮服的下半身也很有誠意，高衩的設計讓陳美鳳的右邊美腿全都露，性感指數破表。

陳美鳳雖然貴為美魔女，不過她日前其實也提到：「不管幾歲，我的心態永遠保持年輕」，至今仍小姑獨處的陳美鳳，對感情則不強求、抱持順其自然的態度，陳美鳳只希望能為自己而活，表示只求自在、不會勉強和委屈自己。

(中時新聞網)