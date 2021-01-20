2022、2024年大選話題逐漸升溫，各政黨都在積極布局，可能參選的人選也陸續浮出檯面，成為討論焦點。資深媒體人韋安分析，2024年總統大選，國民黨的「生死門」是黨主席江啟臣能否連任，並成為幕後推手，想辦法將新北市長侯友宜這樣的強棒出馬角逐。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前受訪時表示，藍營現在最強的人是侯，侯也是民進黨最怕的人，但2024年總統大選，朱立倫無論對上副總統賴清德或桃園市事長鄭文燦，都將面臨頹勢。同時，他還認為，任國民黨黨主席江啟臣表現非常不錯，但因其實力不及朱立倫，可能無法連任黨主席。

對此，韋安針對國民黨在2024年總統大選中的前景，提出3點分析：

一，朱立倫有機會，但沒實力。朱如果當選黨主席，下一步鐵定直攻2024。

二，侯友宜有實力，但沒機會。有連任因素，也有與黨內的協同問題。

三，所以江啟臣是否能連任黨主席，就成國民黨2024的「生死門」。

韋安認為，沒有指望去選2024的江啟臣，才會專心做個造王者，想辦法推出像侯這樣最強人選去出戰，「其他人當主席，則完全是另外一回事」。他更指出，2024還根本不在侯的考慮當中，且以他務實的個性，現在只想全心全力拼好市政。市長幹不好，想其他的都是多餘，「正所謂：兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

國民黨2024「生死門」？ 吳子嘉昨天説，2024朱立倫與賴清德和鄭文燦戰，幾乎沒有贏面。吳還説，＃侯友宜是藍綠勝選機會最大的人。 一，朱立倫有機會，但沒實力。朱如果當選黨主席，下一步鐵定直攻2024。 二，侯友宜有實力，但沒機會。有... 由韋安發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)