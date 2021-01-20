施孝榮領軍殷正洋、李明德、王瑞瑜、于台煙、王海玲、周子寒、陳艾湄去年一起在台北小巨蛋開唱，獲得好評，20日宣布將在4月3日起至6月4日赴全台9地盛大舉辦「民歌46高峰會」巡迴，一路從北唱到南，包括台北、新竹、台南、高雄、屏東等，身兼製作人的施孝榮，表示正進入演唱會備戰狀態，第一件事要先找回體態才能見人。

施孝榮前陣子幾乎都待在家，十分幸福，這次為演唱會保守估計要瘦身6公斤，並提到每次開演前，他都會去硬漢嶺練體能，山友只要看見他出現就知道要開演唱會。對於該巡演要去全台9地開唱，歌手們心情雀躍，異口同聲說很高興、等不及要將民歌帶到台灣各地，不過這次獨缺花東場，施孝榮直言如果有機會一定要把花東場唱回來。

施孝榮身為屏東人，首度唱回老家屏東，滿懷欣慰表示經過43年，終於要在家鄉開唱，難免會有近鄉情怯，加上施孝榮的大兒子也將當任巡迴演出的鍵盤手，父子同台，像是他演出精神上的一大支柱。

施孝榮希望趁這次機會吃遍台灣美食，包括在地的米粉、肉圓、鱔魚麵及米干等，甚至已決定屏東場的慶功宴要辦在屏東夜市，他誓言要當美食領路人，展現懂吃精神。「民歌46高峰會」門票將於21日下午3點開賣，購票請洽寬宏售票。

(中時 )