國民黨立委陳玉珍日前接受媒體訪問時，透露和基進黨立委陳柏惟是同一個陳氏宗親，按照輩分來說，陳柏惟應該叫她姑姑，不過卻遭陳柏惟指是攀親附戚，形容兩人關係就像林獻堂、林默娘。昨（20）日陳柏惟又表示，突然被認親會覺得對方有企圖，像是爭錢、爭遺產或蹭聲量，強調進立法院前這輩子從未遇過陳玉珍，關係很遠。

陳玉珍接受《東森新聞》採訪時表示，照輩分陳柏惟要叫她姑姑，因為金門夏興姓陳的移民到澎湖二崁，知道陳柏惟父親是二崁那邊的人，所以兩人是同一個陳氏宗親的下面一派。陳柏惟一開始的回應則說，澎湖跟二崁的確是有這樣的血緣關係，而陳玉珍名字有個「玉」，說是他的姑婆，因此私底下都會叫陳玉珍「姑婆玉」。

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照）

但隨後，陳柏惟接受媒體聯訪時否認陳玉珍是姑姑，指她攀親附戚，形容兩人關係就像林獻堂、林默娘，都姓林，可能幾千年前有同一個祖宗，但沒有血緣關係。

昨晚陳柏惟開直播再次對此澄清，嚇到，對方怎會突然提起這件事，強調在2020年2月1日立院登錄立委以前，沒遇過陳玉珍。

陳柏惟說，如果活到35、6歲突然有人來認親，應該會覺得對方有企圖，或是要爭錢爭遺產，而在這新時代的無形資產就是聲量，認為陳玉珍是藉此來蹭聲量。

如果用世界觀來看待他和陳玉珍的關係，陳柏惟舉例，就像英國人、美國人，若英國人覺得美國人是自己的子孫，不會覺得他是瘋子嗎？

(中時新聞網)