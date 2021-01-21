PTT網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

美國總統當選人拜登今日就職，正式入主白宮。卸任的川普不如外界預期，在最後一刻祭出激烈手段，只能和平交接政權，搭乘直升機返回佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的住處。川普搭機的最後身影曝光後，讓不少台灣「川粉」激動留言：「川普沒有輸！」

有別以往的傳統，現年74歲的川普刻意閃避拜登的就職典禮，於早晨離開他主政4年的白宮。據《法新社》報導，川普搭乘「空軍一號」（Air Force One）專機到佛州棕櫚灘（Palm Beach），然後由車隊護送到海湖俱樂部；現場數以百計的川粉在路邊揮舞川普陣營旗幟和國旗迎接他，車隊緩緩龜速前進，顯然是要讓川普能和支持者打招呼。

由於川普在任時高調走「友台反中」路線，在台灣因此擁有不少川粉。看到川普離開白宮身影，國內有網友昨晚（20）在PTT論壇發表《川普離開白宮了》一文，寫道：「沒有之前年初大家想像的死命抗爭被抬出來，剛剛川普和他的老婆搭直升機離開白宮，不知道他在直升機上看著漸行漸遠的白宮有什麼感想？過幾個小時拜登就要上任了，川普也是150年來首位跳過總統就職典禮的前總統。」

文章一出，討論熱烈，引來廣大川粉激動留言：「川普沒有輸！」「川普大哥沒有輸」、「川哥不該輸」、「我川威武」、「川哥沒有輸，他堅持到了最後」、「我川哥幹了很多大事」、「你就像我們的爸爸」、「我川威武，真正與中國拚搏的真男人，歷史會還你公道」、「謝謝你對台灣做的一切」、「心中最帥總統，辛苦了」。

但也有不少網友痛批：「再不走要被轟出去嗎」、「嘴砲仔一個」、「無恥的過街老鼠，去到哪都惹人怨」、「沒風度，四年鬧劇終於結束了」、「雞腸鳥肚仔」、「毀譽參半，疫情搞成這樣他自己要負最大責任」、「終於滾蛋了，美國史上最沒品的總統」。

(中時新聞網)