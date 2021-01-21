總統蔡英文昨（20）日在中常會要求民進黨，對於罷免黃捷一事，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。不過就在此時，部立桃園醫院爆發院內新冠肺炎群聚感染，影響持續擴大，對此，精神科醫師蘇偉碩痛批，「蔡總統，您失格了！」

蘇偉碩在臉書指出，正當全民一週以來，都在擔心衛福部桃園醫院的群聚感染事件是否擴散為社區傳播，紛紛提供意見或表示應該全民挺醫護，且台北市和桃園市政府也已宣布，要延後或停辦燈會等大型活動時，蔡總統只是發發臉書文青體，表示防疫關鍵時刻，最不需要謠言猜忌，卻不考慮召開國安會議，解決醫療人力不足以實施分艙分流的防疫危機。

對於蔡英文表態挺捷，蘇偉碩直批失格，原來比起國家防疫危機，總統只關心支持者的信心危機。

蘇偉碩先前就建議疫情指揮官陳時中，考慮下令鎖國一週，關閉機場港口，阻絕所有境外移入病例，利用這段時間迅速找出全國收治確認病例（以境外移入病例為絕大多數）的醫院，是否和這次醫院群聚感染事件有類似的「瑕疵」，等全國醫院「抓漏」工作完成後，再重新恢復既有的國境出入管制，如此才能徹底避免可能會加重或犧牲前線醫護人員的危機。

《蔡總統，您失格了！》 正當全民一週以來都在擔心衛福部桃園醫院的群聚感染事件是否擴散為社區傳播，紛紛提供意見或表示應該全民挺醫護。 台北市和桃園市政府也已經宣布要延後或停辦燈會等大型活動時。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)