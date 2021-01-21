總統蔡英文昨（20）日在中常會要求民進黨，對於罷免黃捷一事，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。不過就在此時，部立桃園醫院爆發院內新冠肺炎群聚感染，影響持續擴大，對此，精神科醫師蘇偉碩痛批，「蔡總統，您失格了！」
蘇偉碩在臉書指出，正當全民一週以來，都在擔心衛福部桃園醫院的群聚感染事件是否擴散為社區傳播，紛紛提供意見或表示應該全民挺醫護，且台北市和桃園市政府也已宣布，要延後或停辦燈會等大型活動時，蔡總統只是發發臉書文青體，表示防疫關鍵時刻，最不需要謠言猜忌，卻不考慮召開國安會議，解決醫療人力不足以實施分艙分流的防疫危機。
對於蔡英文表態挺捷，蘇偉碩直批失格，原來比起國家防疫危機，總統只關心支持者的信心危機。
蘇偉碩先前就建議疫情指揮官陳時中，考慮下令鎖國一週，關閉機場港口，阻絕所有境外移入病例，利用這段時間迅速找出全國收治確認病例（以境外移入病例為絕大多數）的醫院，是否和這次醫院群聚感染事件有類似的「瑕疵」，等全國醫院「抓漏」工作完成後，再重新恢復既有的國境出入管制，如此才能徹底避免可能會加重或犧牲前線醫護人員的危機。
(中時新聞網)
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