拜登(Joe Biden)正式繼任美國總統，其篇幅超過2000字就職演說幾乎只關注美國內部，呼籲團結，也許是因為看到CBS與民意調查機構YouGov聯名的民調，在13至15日實施的調查中，2166名美國人針對「美國生活模式(American way of life)的最大威脅來自於？」，選擇不是中國大陸等外國勢力，而是「其他美國人還有國內敵人」，占54%。

而且不同於其他問題有明顯黨派差異。民主黨支持者有53%認為最大威脅是其他美國人，已是相對比例最低，自認中間獨立選民有57%選擇此選向，共和黨支持者則有56%。第2多的人認為最大威脅是「金錢交易或商業等經濟力量」，整體比例是20%。再來是「氣候、病毒、自然災害等自然世界」，占17%，「外國與海外軍事威脅」占8%是最低。

如同擔心其他立場不同的美國人的那些人，認為貧富差異擴大等經濟力量造成威脅的比例也沒有明顯黨派差異，民主黨、中間、共和黨分別有19%、22%、20%。但剩下2個問題很明顯可以看出川普(Donald Trump)主導議程的總統大選帶來的影響。

有25%民主黨支持者認為自然世界是美國生活模式最大威脅，但由於川普認為全球暖化是陰謀論、國際減碳協議是便宜中國大陸等開發中國家，以及疫情早期宣稱病毒不可怕或不會傷害兒童等毫無科學證據的說法，共和黨支持者只有11%認為氣候變遷、病毒是最大威脅。

這也反映到「外國與海外軍事威脅」選項中，僅有4%民主黨支持者選擇該選項，中間選民有7%，平均會被拉高到8%，主要是因為共和黨支持者有13%認定最大威脅來自外國。這與川普大力強調各種威脅來自於中國有關，包括主要是一般華裔民眾使用的WeChat(微信海外版)、年輕族群愛用的TikTok(抖音海外版)都曾被他以威脅國家安全為由封殺，不過由於缺乏明顯證據，行政命令都被法院以禁制令阻擋。

(中時新聞網)