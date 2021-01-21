因應今年1月1日開放含萊克多巴胺的豬肉進口，並配合中央肉品標示新政策，台東縣衛生局執行進行萊克多巴胺快速檢驗測試，截至1月20日稽查結果均為合格。圖為日前台東縣長饒慶鈴（左）與台東市長張國洲（右）稽查照片。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應今年1月1日開放含萊克多巴胺的豬肉進口，並配合中央肉品標示新政策，台東縣衛生局執行進行萊克多巴胺快速檢驗測試，截至1月20日稽查結果均為合格。圖為日前稽查照片。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應今年1月1日開放含萊克多巴胺的豬肉進口，並配合中央肉品標示新政策，台東縣衛生局執行進行萊克多巴胺快速檢驗測試，截至1月20日稽查結果均為合格（皆為陰性）。

衛生局自1月起共派18名稽查人力加強查核本縣豬肉、牛肉原料原產地標示情形，共計查核241家次、產品標示653件，包含中央市場、大賣場、便利商店、早餐店，便當店等店家，其肉品來源及原產地標示結果皆符合規定。

此外，截至20日共抽驗生鮮冷凍冷藏畜肉產品17件（豬肉12件、牛肉5件），除4件豬肉仍檢驗中，其他13件畜肉皆未檢出乙型受體素。另進行畜肉原產地標示稽查時，亦針對商家生鮮畜肉原料抽驗，進行萊克多巴胺快速檢驗測試，共執行11件，結果均為合格（皆為陰性）。

衛生局提醒，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

衛生局將持續至所有相關肉品製造業、餐飲業、販售業查核，提醒業者配合於外包裝、菜單註記，或使用標籤、立牌等方式正確張貼豬肉與牛肉原產地標示，另外，業者應以保存來源證明文件5年以上，以供核對肉品原產地標示之正確性。

(中時 )