曹佑寧形容自己個性和《叱咤風雲》中角色雷同，未來想挑戰暗黑性格的角色。（陳俊吉攝）

曹佑寧《叱吒風雲》專訪。(陳俊吉攝)

26歲曹佑寧去年主演電影《可不可以，你也剛好喜歡我》票房大賣近8000萬元，今年一開始則帶來刺激緊張的賽車片《叱咤風雲》，與昆凌、范逸臣等人在大銀幕極速狂飆。他在片中他暗戀高中同學昆凌多年，為了她挑戰不可能。不過問起他現實生活中如何表達對女生的好感，他則逗趣表示靠「眼神攻勢」，更表示從國小就發現此試探妙招。

曹佑寧解釋：「如果我喜歡一個女生，我會時不時地讓她感覺到我在關注她，當她轉來看我的時候，我又會把眼神飄開，來建立第一步的關係，她也可以很明顯地知道我在注意她，再來就看後面怎麼造化！」他說，通常會有2種狀況，一種就是順利有了聯絡，進而聊天認識彼此；另一種就是被打槍，「人家不喜歡你的話，就覺得你很煩、你在幹嘛！」他自曝2種狀況都有經歷過。

他透露小學的一段純愛初戀，就是靠眼神確認彼此，「國小交男女朋友很奇妙，我記得那時候喜歡一個女生，透過眼陳交流就看對眼了！後來透過同學要到她的電話，有了電話後就開始傳訊息，接著在訊息上就認定對方是男女朋友了！可是在學校我們一句話都沒講過，也沒接觸過，超好笑，這真的超奇怪的。」

他回憶當時一天超過百則簡訊，手機預付卡的電話費還會透支，後來畢業當天女方在他課桌抽屜裡，留了一個摩天輪的模型當作禮物，讓他當時超開心，後來畢業後就沒聯絡了，到了國高中進入球隊就住校，手機也被沒收，「不過到了高中還大學時，因為同學會的關係又碰到面，但沒聊起這件事，聊了也尷尬吧！」

曹佑寧2014年以電影《KANO》躍上大銀幕，從職業棒球員轉換跑道到演藝圈，他坦言當時面對大陣仗的宣傳訪問負擔過大，「那時候每次做完宣傳後，都有種虛脫的感覺，頭都會很暈，我那時候是個素人，完全不知道怎麼應對」。

歷經了6年歷練後，他也相當適應了。問起未來還想挑戰什麼角色，他說：「一直以來我都演比較像我自己的角色，像是學生或比較嫩一點的。我很想接看看暗黑或反社會人格的角色，因為我覺得自己還有很多面向沒被開發，所以想透過電影和相關的表演課來挖掘自己另一面」。《叱咤風雲》現正熱映中。

(中時 )