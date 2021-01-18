疫情帶動郵輪國旅行程，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」18日上午首次停靠台中港，帶來近千人國旅遊客。交通部觀光局參山國家風景區管理處展現中彰區域觀光聯盟成效，邀請台灣港務公司、台中市政府與彰化縣政府共同合作，並攜手聯盟公協會熱情迎接來自各縣市郵輪遊客。

參山處不僅比照國際郵輪在碼頭表演迎賓，台中及彰化並提供免費岸上套裝小旅行，遊覽車也直接開進碼頭接客；參山處與在地業者合作設置特色伴手禮市集，並贈送每名遊客200元消費券促進商機，參山處希望觀光聯盟合作模式能帶動台中港更多的郵輪觀光人潮。

今早頂著寒冷海風於臺中港8A碼頭迎接今年第一艘停靠臺中港的豪華郵輪。（參山處提供）

參山處特邀請佛朗明哥迎賓舞蹈，讓遊客感受到中彰觀光圈的好客熱情。（參山處提供）

疫情帶動郵輪國旅行程，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」18日上午首次停靠台中港，帶來近千人國旅遊客。（參山處提供）

參山處在旅客服務中心設置伴手禮與農特產市集，讓旅客盡情逛採買伴手禮，將中彰地區特色產品一次帶回家。（參山處提供）

參山處指出，交通部長林佳龍推動各地＜區域觀光聯盟＞就是希望相關觀光產業能整合串聯、公私部門由下而上更多的合作，郵輪商機正是發揮觀光聯盟成效的契機。因應疫情，造成國際郵輪行程停擺，「探索夢號」是全球首艘復航的豪華郵輪，看好臺灣舉世注目的防疫成果與國旅市場。

「探索夢號」自去年7月起陸續啟動郵輪跳島、環島航程，透過美麗的藍色公路提供旅客「類出國」旅遊模式；雲頂集團也看上中彰地區豐富的旅遊資源與觀光產業，特別規劃「探索夢號」在17日由基隆出發的4天3夜遊輪假期，並於18日停靠台中港，讓遊客冬遊中台灣體驗不一樣的郵輪之旅。

參山處副處長曹忠猷、台中港務分公司副總經理陳武藏、台中市議員楊典忠、臺中市觀旅局副局長鄭隆為、彰化縣城觀處副處長湯國榮、彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長、雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧、臺灣國際郵輪協會秘書長熊德忠、理想旅運社總經理李隆豐等人，今早頂著寒冷海風於臺中港8A碼頭迎接今年第一艘停靠臺中港的豪華郵輪。參山處邀請迷火佛拉明哥藝術中心演出動感的佛朗明哥迎賓舞蹈，讓遊客感受到中彰觀光圈的好客熱情。

參山處在旅客服務中心設置伴手禮與農特產市集，包括曾多次入選台中市十大伴手禮的豬寶妹手感烘焙坊、彰化鹿港糕餅老店三和珍餅鋪、全台第一座織襪觀光工廠樂活襪之鄉博物館與輔導休閒農業區屢獲佳績的東勢區農會等30個攤位，並加碼贈送200元市集消費券，讓旅客盡情逛採買伴手禮，並提早採買年貨，將中彰地區特色產品一次帶回家。

台中市與彰化縣政府為推廣轄內觀光資源，也推出限量共400個名額，遊客免費體驗4條套裝岸上觀光遊程。「台中郵購樂」讓遊客暢覽台中舊城區、體驗第二市場小吃、草悟道逛逛文創聚落；「親子享好玩」則帶遊客從鰲峰山眺望濱海景色、享用清水老街美食、麗寶樂園充分放電。

「彰濱觀光工廠巡禮」除了飽覽鹿港老街人文風情，也能巡禮彰濱工業區的多家各具特色的觀光工廠；另一條路線則是前往南彰化地區體驗生態休閒農場與參觀織襪觀光工廠。讓乘客除了享受船上多樣的設施外，下船後更能一次暢遊中彰各大觀光景點，將台中港郵輪旅遊風氣再創高峰。

(中時 )