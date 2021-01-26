《全明星運動會》收視掀熱潮，第2季名單眾所矚目！頑童MJ116成員小春、李佳薇名列首波曝光名單，鼓鼓呂思緯也被爆加盟第2季。其實私底下他們都是運動健將，小春不僅是嘻哈歌手，也是專業拳擊手，去年參加第六屆原住民拳擊邀請賽、日前更在2021第七屆大拳頭拳擊友誼賽獲得優勝，被視為《全明星運動會２》超級戰將。

鼓鼓熱愛衝浪，多才多藝。（摘自臉書）

小春自2013年在熱狗〈我的時代〉MV中飾演拳擊手而接觸拳擊，當時他在MV中裸上身賣力揮拳贏得勝利，但最後一幕「瘦子把我扛起來時，我看到我的肚子在震動」，他發覺就算瘦了卻不結實也沒用，發憤圖強要把線條練好。他去年正式向教練學習打拳，並認真練拳、參賽，獲得佳績，他也經常和朋友一起打棒球，擔任投手。

鼓鼓身為唱跳歌手，除了勤練舞技，也是衝浪高手，即便冬天寒流來襲仍維持每週去做2、3次衝浪練習，練就了一身精實肌肉，他即將於11月挑戰國際衝浪賽，也有意參加鐵人三項比賽，期許自己成為十項全能藝人。而鐵肺女王李佳薇多年前開始跑馬拉松，也參加過鐵人三項。

李佳薇從多年前就開始參加馬拉松。（摘自臉書）

此外，王家梁、曹佑寧、廖允杰、范逸臣、周予天、小刀、房思瑜、吳心緹、采子等都在網傳名單上。對此三立電視語帶神秘：「實際名單會陸續公布，小春與李佳薇確定，紅藍領隊未變。」據悉，有多位藝人毛遂自薦參加，相較上一季，第二季更注重基本體能的數據表現，也更有看頭。

(中時 )