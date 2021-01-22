高雄市議員黃捷罷免案在即，將於2月6日舉行投票，總統蔡英文竟在民進黨召開中常會時，以黨主席的身份對罷捷案提出應對策略，並表示「不能像過去一樣都坐視不管」，等於間接聲援黃捷。立法委員鄭麗文接受《中時新聞網》訪問，譏諷蔡英文簡直是「沉不住氣」、「狐狸尾巴露出」，更直言若黃捷這次沒有被罷免成功，最有可能的下一步就是加入民進黨；反之，若罷免過了，就完全沒有機會，他認為這也是蔡英文總統出面聲援黃捷的最大原因。

出手救罷捷傾全力 女戰神怒轟「英皇愚蠢」

「我覺得很難看啦，格局格調統統都不對了！」鄭麗文接著說道，「在這個疫情如此嚴峻的時刻，居然在中常會不是討論防疫政策，而是專心地討論罷捷案要如何應對，更表示蔡英文心中最軟的那塊，絕對不是勞工和人民，而是民進黨的權勢、是她的位置、還有民進黨能不能執政。」對於挺黃捷一事，鄭麗文痛批蔡英文此舉是愚蠢的，更提到就像當年她跳到第一線保護吳音寧一樣。

蔡英文救罷捷 鄭麗文驚曝黃捷下一步動向 (圖／李宗澤)

外界現在質疑的是，憲法賦予人民罷免權，但蔡英文身為總統兼民進黨黨主席，卻動員黨團來干涉罷捷案，被詬病是「挑起政治對立」、「民進黨又雙重標準」、「行政不中立」。對此鄭麗文表示，罷捷團隊現在就像是小蝦米要對抗大鯨魚，高雄鳳山區是深綠選區，相信壓力會很大，難度也會更高。她提到近期接獲很多中南部選民的電話表示不滿，「罷捷這次若再成功，相信全台灣很多憤怒的民眾都會來罷免通過萊豬的立委。」

(攝影剪輯／范佐意、李宗澤)

(中時新聞網)