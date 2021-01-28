高雄市議員黃捷今早7點在自由青年路口造勢，現場有多位民意代表陪同，陣仗浩大。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷今早7點在自由青年路口造勢，現場有多位民意代表陪同，陣仗浩大。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，時間已相當接近，在總統蔡英文「守住黃捷」的號令下，綠營從上到下全也都動起來，陪同掃街、造勢不遺餘力。黃今早7點站路口造勢，現場包括2位立委、2位議員與5位里長，共9位民意代表陪同，陣仗浩大，讓網友直呼誇張。

黃捷今日在臉書發文表示，今早七點她與民進黨立委許智傑、趙天麟，以及「好同事」高雄市議員陳慧文、張漢忠，一同在自由青年路口，向鳳山上班、上寒輔的市民朋友問早。

不僅如此，黃捷強調，今天也感謝當地的忠義里里長李朝清、國富里里長陳振沛、國泰里里長黃昭清、新強里里長李得勝、鳳西里里長陳金治等里長一起出來相挺；甚至還有前鎮的支持者特地跑來向她加油打氣，並送上她最愛的職棒球星吳東融簽名卡，祝福她「守下這局，安全過關」，讓她非常感動。

文章發出後不到20分鐘，已獲得超過1000個讚、80則留言，網友紛紛回應：「永遠支持黃捷」、「認真的議員加油！一定可以挺過」、「有在對街跟妳們招手哦！加油」、「韓國瑜做不好是韓國瑜的錯，為何要遷怒黃捷？」「千萬不要讓憨粉太囂張。高雄人要再次站出來挺黃捷」。

除了支持者的留言，也有網友表示：「這陣仗……未免太誇張了吧？」「支持罷免黃捷啦！假清高裝中立又愛背刺，嫌民進黨髒就不要拉民進黨資源，噁爛」、「二年來的政績：蹭民進黨、蹭罷韓、蹭香港、翻白眼、當網紅、抹黑國民黨」、「祝你趕快被罷免掉去選立委」。

(中時新聞網)